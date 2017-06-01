Образование европейского уровня в Европейском институте JUSTO
Образование
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Сегодня, 20:06
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Европейский институт JUSTO станет еще более прозрачным и доступным для всех желающих получить дополнительное образование, закончить элитные курсы различной направленности благодаря возможности прямого общения с ректором ВУЗа, ученым Дмитрием Соиным. Для этого презентована программа "Ректор отвечает на вопросы".
В рамках проекта Дмитрий Соин записывает программы посвященные обучающим площадкам с экономическим, юридическим и управленческим наполнением, а так же курсам и практикумам. Например, Европейский институт JUSTO разработал авторский курс психологии влияния, курс политтехнолога, курс PR специалиста и GR менеджера, курс молодого кандидата в депутаты и ряд других интересных с точки зрения карьеры, финансового благополучия и самореализации практикумов.
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию первый выпуск программы "Разговор с ректором". В ней Дмитрий Соин емко описывает проект и приглашает в стены института всех желающих получить качественные знания и совершить личностный прорыв в жизни:
18 Июня 2017 / Воскресенье / 23 53
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