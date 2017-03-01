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Дмитрий Соин: социология - залог победы на выборах

Образование
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Сегодня, 01:56
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В своем выступлении перед молодыми политиками, ректор Европейского института JUSTO, политический аналитик и технолог Дмитрий Соин отметил особую роль социологии в избирательном процессе.

Площадку для лекции предоставила Молодая Гвардия Единой России, а организатором мероприятия выступил Федеральный молодежный штаб. Аудиторию составили парни и девушки планирующие принять участие на ближайших выборах в местные органы власти,. 

Дмитрий Соин опираясь на свой личный опыт участия в избирательных кампаниях и в качестве технолога и в качестве кандидата в депутаты рассказал о сути и смысле выборного процесса и о тех политтехнологиях, которые применяются для победы. 

Особое внимание он уделил социологии, как инструменту позволяющему осуществлять мониторинг выборной ситуации, создавать политические программы, выстраивать стратегию выборов и даже влиять на их результаты. 

При этом, Дмитрий Соин, использовал политтехнологические разработки Центра "Новая Доктрина" и Европейского института JUSTO. Предлагаем вашему 
вниманию видеоверсию практикума: 
 

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