Школа - это творение дьявола Образование // Вчера, 18:17 // 56

ИА "ТИРАС", публикует короткий материал известного мыслитиля в области психологии Адольфа Ферьера, который касается современного школьного образования:

"И сотворили школу так, как повелел дьявол.

Ребёнок любит природу, поэтому его замкнули в четырёх стенах. Он не может сидеть без движения, поэтому его принудили к неподвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить — ему приказали молчать. Он стремится понять — ему велели учить наизусть. Он хотел бы сам исследовать и искать знания, но ему дали их в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему никогда бы не научились в других условиях. Они научились лгать и притворяться."