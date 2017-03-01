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Школа - это творение дьявола

Школа - это творение дьявола

Образование
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Вчера, 18:17
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ИА "ТИРАС", публикует короткий материал известного мыслитиля в области психологии Адольфа Ферьера, который касается современного школьного образования:
 
"И сотворили школу так, как повелел дьявол. 
Ребёнок любит природу, поэтому его замкнули в четырёх стенах. Он не может сидеть без движения, поэтому его принудили к неподвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить — ему приказали молчать. Он стремится понять — ему велели учить наизусть. Он хотел бы сам исследовать и искать знания, но ему дали их в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему никогда бы не научились в других условиях. Они научились лгать и притворяться."
 

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