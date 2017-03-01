Дмитрий Соин о политических целях и имидже
Образование
//
Сегодня, 18:46
//
0
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию запись состоявшейся в Москве в ДК "Трехгорка" лекции ректора Европейского института JUSTO, известного политтехнолога Дмитрия Соина. Тема выступления касалась технологий постановки политических целей и структурирования эффективного имиджа. Организаторами мероприятия выступили Молодая Гвардия Единой России и Федеральный молодежный избирательный штаб.
Аудитория состояла из молодых активистов представлявших Москву, Московскую и Ярославскую области. Большинство присутствовавших планируют выдвигаться кандидатами в депутаты на ближайших выборах в муниципальные органы власти.
Как отметил сам Дмитрий Соин: "Без постановки конкретных и взвешенных политических целей нельзя рассчитывать на стратегические перспективы. Равно, как и без эффективного имиджа нет смысла выдвигаться на выборы. Проигрыш будет неизбежен. Сегодня я опираясь на свой прикладной опыт раскрыл именно эти составляющие политического успеха".
В свою очередь слушатели практикума отметили, что "Лекции Дмитрия Соина носят прикладной и очень полезный характер. Лектор не только ученый-социолог, но и политик-практик, который сам в свое время избирался и побеждал на выборах. Поэтому его информация для нас имеет особую ценность".
Как отметил сам Дмитрий Соин: "Без постановки конкретных и взвешенных политических целей нельзя рассчитывать на стратегические перспективы. Равно, как и без эффективного имиджа нет смысла выдвигаться на выборы. Проигрыш будет неизбежен. Сегодня я опираясь на свой прикладной опыт раскрыл именно эти составляющие политического успеха".
В свою очередь слушатели практикума отметили, что "Лекции Дмитрия Соина носят прикладной и очень полезный характер. Лектор не только ученый-социолог, но и политик-практик, который сам в свое время избирался и побеждал на выборах. Поэтому его информация для нас имеет особую ценность".
04 Марта 2017 / Суббота / 20 10
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Иван Бургуджи: Гагаузия под угрозой!
---|339
- Дмитрий Соин: мир несовершенен потому что конечен
|264
- Иван Бургуджи: соблюдение норм права - залог устойчивости Гагаузии
---|206
- Дмитрий Соин: десять рекомендаций на все случаи жизни
|187
- Дмитрий Соин: партиям нужны опытные управленцы
---|160
- Астропрогноз на понедельник: откроется "Рог изобилия"
|130
- В Молодой Гвардии разобрались с имиджем
|113
- Россия и Сирия атаковали арабскую коалицию
|112
- Без цензуры: народы Кавказа тяготеют к России
|101
- Вербальная магия выходных дней
|76