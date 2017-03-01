Дмитрий Соин о политических целях и имидже Образование // Сегодня, 18:46 // 0

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию запись состоявшейся в Москве в ДК "Трехгорка" лекции ректора Европейского института JUSTO, известного политтехнолога Дмитрия Соина. Тема выступления касалась технологий постановки политических целей и структурирования эффективного имиджа. Организаторами мероприятия выступили Молодая Гвардия Единой России и Федеральный молодежный избирательный штаб.

Аудитория состояла из молодых активистов представлявших Москву, Московскую и Ярославскую области. Большинство присутствовавших планируют выдвигаться кандидатами в депутаты на ближайших выборах в муниципальные органы власти.

Как отметил сам Дмитрий Соин: "Без постановки конкретных и взвешенных политических целей нельзя рассчитывать на стратегические перспективы. Равно, как и без эффективного имиджа нет смысла выдвигаться на выборы. Проигрыш будет неизбежен. Сегодня я опираясь на свой прикладной опыт раскрыл именно эти составляющие политического успеха".

В свою очередь слушатели практикума отметили, что "Лекции Дмитрия Соина носят прикладной и очень полезный характер. Лектор не только ученый-социолог, но и политик-практик, который сам в свое время избирался и побеждал на выборах. Поэтому его информация для нас имеет особую ценность".



