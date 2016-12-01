Школьники России не разбираются в архитектуре и истории регионов Образование // Сегодня, 17:25 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", результат массового социологического опроса (национального исследования качества образования) учеников российских общеобразовательных учреждений показал, что школьники хуже всего знают историю своих регионов. Об этом рассказал в интервью журналистам руководитель проектов НИКО и ВПР (Всероссийских проверочных работ) Сергей Станченко.

Ранее сообщалось, что около 50 тысяч школьников примут участие в национальном исследовании качества образования, которое проводит Рособрнадзор. "Важное направление историко-культурного стандарта — это знание региональной истории. Было задание: назовите хотя бы одного исторического деятеля в вашем регионе, который был с IX по XVIII век, и скажите хоть что-то, что он сделал. Разброс по регионам — от 2 до 72% выполнения", — сказал Станченко.

В дополнении ко всему, ученики школ часто не могут различить архитектуру разных веков и не отличают ее образцы друг от друга, а также им сложно работать с картами и источниками.