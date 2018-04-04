В Москву пришла весна. С опозданием на месяц! Новости // 15:24, 4 апреля 2018 // 183

В Москву наконец пришла весна. Столбик термометра поднялся почти до плюс 10. Однако на улице по прежнему лежат огромные объемы снега. По мнению метеорологов потепление пришло с опозданием на месяц и носит неустойчивый характер. Похолодания и довольно существенные вполне возможны. Вплоть до заморозков и выпадения снега.

По мнению исследователя возможностей человека, природных явлений и социальных тенденций, профессора Дмитрия Соина: "Климатические изменения пришли всерьез и на долго. Это не аномалии, а тенденция на столетия вперед. Облик планеты, жизнь и приоритеты людей кардинально поменяются. Во главу угла вновь станут такие ценности, как крепкое здоровье, устойчивая психика, доступ к продуктам питания и чистой воде. Для большинства жителей мегаполиса эти изменения станут катастрофическими. Причина понятна - люди асфальта и каменных джунглей не приспособлены к выживанию в меняющихся условиях. Поэтому я рекомендую уже сейчас начать работать над собой ориентируясь на природно-климатические и энергетические изменения", подчеркнул Дмитрий Соин.