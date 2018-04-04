/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
В Москву пришла весна. С опозданием на месяц!

В Москву пришла весна. С опозданием на месяц!

Новости
//
15:24, 4 апреля 2018
//
183
В Москву наконец пришла весна. Столбик термометра поднялся почти до плюс 10. Однако на улице по прежнему лежат огромные объемы снега. По мнению метеорологов потепление пришло с опозданием на месяц и носит неустойчивый характер. Похолодания и довольно существенные вполне возможны. Вплоть до заморозков и выпадения снега. 
 
По мнению исследователя возможностей человека, природных явлений и социальных тенденций, профессора Дмитрия Соина: "Климатические изменения пришли всерьез и на долго. Это не аномалии, а тенденция на столетия вперед. Облик планеты, жизнь и приоритеты людей кардинально поменяются. Во главу угла вновь станут такие ценности, как крепкое здоровье, устойчивая психика, доступ к продуктам питания и чистой воде. Для большинства жителей мегаполиса эти изменения станут катастрофическими. Причина понятна - люди асфальта и каменных джунглей не приспособлены к выживанию в меняющихся условиях. Поэтому я рекомендую уже сейчас начать работать над собой ориентируясь на природно-климатические и энергетические изменения", подчеркнул Дмитрий Соин. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве ожидают бурю и ливни
В Москве ожидают бурю и ливни
Москва без лета
Москва без лета
Дмитрий Соин: Малый ледниковый период - это реальность
Дмитрий Соин: Малый ледниковый период - это реальность
comments powered by HyperComments
06 Апреля 2018 / Пятница 06 37
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru