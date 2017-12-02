Сергей Бабурин высказался о президентских выборах в России
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Вчера, 18:20
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22 декабря в Москве на съезде Российского общенародного Союза в качестве кандидата в президенты был выдвинут лидер этой партии Сергей Бабурин. В своем видеообращении он призвал граждан России к консолидации вокруг идей патриотизма и социальной ответственности государства. По мнению Сергея Бабурина, стране необходим альтернативный социально-экономический курс, основанный на создании новых рабочих мест, усмирении аппетитов олигархии и повышении ответственности чиновников.
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию видеообращения Сергея Бабурина к населению России:
26 Декабря 2017 / Вторник / 03 58
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