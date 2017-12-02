Сергей Бабурин высказался о президентских выборах в России Новости // Вчера, 18:20 // 159

22 декабря в Москве на съезде Российского общенародного Союза в качестве кандидата в президенты был выдвинут лидер этой партии Сергей Бабурин. В своем видеообращении он призвал граждан России к консолидации вокруг идей патриотизма и социальной ответственности государства. По мнению Сергея Бабурина, стране необходим альтернативный социально-экономический курс, основанный на создании новых рабочих мест, усмирении аппетитов олигархии и повышении ответственности чиновников.

ИА "ТИРАС", предлагает полную версию видеообращения Сергея Бабурина к населению России:



