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Сергей Бабурин высказался о президентских выборах в России

Сергей Бабурин высказался о президентских выборах в России

Новости
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Вчера, 18:20
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22 декабря в Москве на съезде Российского общенародного Союза в качестве кандидата в президенты был выдвинут лидер этой партии Сергей Бабурин. В своем видеообращении он призвал граждан России к консолидации вокруг идей патриотизма и социальной ответственности государства. По мнению Сергея Бабурина, стране необходим альтернативный социально-экономический курс, основанный на создании новых рабочих мест, усмирении аппетитов олигархии и повышении ответственности чиновников. 
 
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию видеообращения Сергея Бабурина к населению  России:

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