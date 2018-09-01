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В Москве вспоминали Георгия Свиридова

В Москве вспоминали Георгия Свиридова

События
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Вчера, 09:06
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20 сентября в Москве на улице Большая Грузинская состоялось открытие памятной доски великому русскому композитору Георгию Свиридову. В мероприятии принял участие лидер Российского общенародного Союза, президент Международной Славянской Академии Сергей Бабурин. В своем комментарии  по этому поводу он отметил следующее: 
 
20 сентября открыта мемориальная доска на доме, в котором с 1968 по 1998 год жил великий русский патриот и композитор Георгий Свиридов. Собрались композиторы, писатели, родные и друзья нашего великого соотечественника, просто люди которые чтут его память. Каждая из произнесенных речей заслуживает публикации, настолько они были точны и образны.
Счастлив, что в начале 90-х в Союзе писателей на Комсомольском имел честь познакомиться с тогда уже легендарным человеком.
Это нелепо, что при торопливом установлении памятников Ростроповичу, Бродскому и пр. не нашлось места в Москве для памятника Г.В.Свиридову и его великому учителю Д.Д.Шостаковичу.

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