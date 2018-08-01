Легендарному советскому разведчику Сергею Леонову исполнилось 90 лет
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Вчера, 09:27
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Сегодня, легендарному советскому разведчику, писателю, общественному деятелю Сергею Леонову исполнилось 90 лет. По этому поводу лидер Российского общенародного Союза, президент Международной славянской академии, профессор Сергей Бабурин опубликовал следующий комментарий:
22 августа, легендарному советскому разведчику, учёному, писателю, общественному деятелю и героическому человеку Николаю Сергеевичу ЛЕОНОВУ исполняется 90 лет.Система комментирования SigComments
Один из тех, кто стоял у истоков советско-кубинской дружбы, друг Фиделя и Рауля Кастро, Че Гевары и других лидеров Кубинской революции, один из авторов «Русского Дома» к А.Крутова, Николай Сергеевич сражается за справедливое светлое будущее всю свою жизнь. В начале 1991 начальник Аналитического управления КГБ СССР генерал-лейтенант Н.С. Леонов выступил публично с заявлением, что ситуация в руководстве СССР напоминает ситуацию 1941: разведка регулярно докладывает, кто и как ведут страну к катастрофе, а мер никаких не принимается. Конечно, в августе 1991 он отказался предьявить «демократическому контролю» картотеку разведчиков, уничтожил её и был немедленно уволен.
Здоровья Вам, дорогой Николай Сергеевич, многая и благая лета!
Один из тех, кто стоял у истоков советско-кубинской дружбы, друг Фиделя и Рауля Кастро, Че Гевары и других лидеров Кубинской революции, один из авторов «Русского Дома» к А.Крутова, Николай Сергеевич сражается за справедливое светлое будущее всю свою жизнь. В начале 1991 начальник Аналитического управления КГБ СССР генерал-лейтенант Н.С. Леонов выступил публично с заявлением, что ситуация в руководстве СССР напоминает ситуацию 1941: разведка регулярно докладывает, кто и как ведут страну к катастрофе, а мер никаких не принимается. Конечно, в августе 1991 он отказался предьявить «демократическому контролю» картотеку разведчиков, уничтожил её и был немедленно уволен.
Здоровья Вам, дорогой Николай Сергеевич, многая и благая лета!
23 Августа 2018 / Четверг 10 11
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