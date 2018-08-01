Легендарному советскому разведчику Сергею Леонову исполнилось 90 лет События // Вчера, 09:27 // 111

Сегодня, легендарному советскому разведчику, писателю, общественному деятелю Сергею Леонову исполнилось 90 лет. По этому поводу лидер Российского общенародного Союза, президент Международной славянской академии, профессор Сергей Бабурин опубликовал следующий комментарий:

22 августа, легендарному советскому разведчику, учёному, писателю, общественному деятелю и героическому человеку Николаю Сергеевичу ЛЕОНОВУ исполняется 90 лет.

Один из тех, кто стоял у истоков советско-кубинской дружбы, друг Фиделя и Рауля Кастро, Че Гевары и других лидеров Кубинской революции, один из авторов «Русского Дома» к А.Крутова, Николай Сергеевич сражается за справедливое светлое будущее всю свою жизнь. В начале 1991 начальник Аналитического управления КГБ СССР генерал-лейтенант Н.С. Леонов выступил публично с заявлением, что ситуация в руководстве СССР напоминает ситуацию 1941: разведка регулярно докладывает, кто и как ведут страну к катастрофе, а мер никаких не принимается. Конечно, в августе 1991 он отказался предьявить «демократическому контролю» картотеку разведчиков, уничтожил её и был немедленно уволен.

Здоровья Вам, дорогой Николай Сергеевич, многая и благая лета!