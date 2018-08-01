Астропрогноз: Луна растет, а Меркурий идет прямо. Время свершений! События // Вчера, 23:41 // 23

Текущая неделя дает новые возможности в реализации планов практически всем знакам зодиака. Об этом в частности свидетельствует опубликованный ИА "ТИРАС" астропрогноз:

На этой неделе Меркурий идёт прямо, луна растёт и самое время вплотную взяться за дела! Для косметических процедур и стрижек хороша вся неделя, за исключением пятницы и субботы.

Овен может рассчитывать на улучшение своих дел и на приличные деньги, которые придут в период со вторника на четверг. Но в эти же дни возможны конфликты с кем то из окружения. В конце недели ожидаются встречи с друзьями и близкими.

Телец в первой половине недели может отправиться в поездку или встретиться с персонами издалека. Конец недели неплох для работы - реальны и денежные поступления.

Близнецы - ваша жизнь улучшается! Возможна поддержка окружения, Новые знакомства и возобновление старых связей. Однако в период со вторника по пятницу будьте осмотрительнее с финансами! Реальны траты, причём не совсем оправданные и потери. На выходных планируется поездка.

У рака в период со вторника по четверг предполагает много встреч, однако не все окажутся приятными. Реальна Ссора с кем то из близких. В конце недели придётся расплачиваться по долгам или как то иначе расставаться с деньгами.

Лев в первой недели может рассчитывать на деньги или подарки, а в ее Второй половине на повышенное внимание к своей персоне.

Дева в период со вторника по четверг может растратить много денег, и в основном на вещи приятные и полезные. Конец недели хорош для работы и встреч, от дипломатических до личных.

Весы в понедельник могут рассчитывать на новости издалека, а в период со вторника по четверг на решение важных семейных и организационных вопросов. В эти же дни будьте тактичнее с близкими! Конец недели хорош для свиданий и дружеских посиделок.

Скорпиону в период со вторника по четверг рекомендуется осторожность за рулём и в общении с окружением. Конец недели хорош для любого общения.

Стрелец на этой неделе решит важные профессиональные задачи, а в период со вторника по четверг получит какие то деньги. В конце недели ожидаются встречи, как полезные, так и приятные.

Козерог в период со вторника по четверг может рассчитывать на везение во всем, кроме, пожалуй, жизни семейной. Конец недели предполагает большие, но приятные расходы.

Водолей может с успехом провести ряд организационных мероприятий или уладит отношения в семье. конец недели пройдёт в веселом обществе старых друзей.

Рыбки в первой половине недели получат поддержку друзей или высоких персон. Выходные пройдут ярко и динамично, можно многое узнать о ком то из своего окружения. Удачи!