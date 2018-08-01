Астропрогноз: Луна растет, а Меркурий идет прямо. Время свершений!
События
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Вчера, 23:41
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23
Текущая неделя дает новые возможности в реализации планов практически всем знакам зодиака. Об этом в частности свидетельствует опубликованный ИА "ТИРАС" астропрогноз:
На этой неделе Меркурий идёт прямо, луна растёт и самое время вплотную взяться за дела! Для косметических процедур и стрижек хороша вся неделя, за исключением пятницы и субботы.
Овен может рассчитывать на улучшение своих дел и на приличные деньги, которые придут в период со вторника на четверг. Но в эти же дни возможны конфликты с кем то из окружения. В конце недели ожидаются встречи с друзьями и близкими.
Телец в первой половине недели может отправиться в поездку или встретиться с персонами издалека. Конец недели неплох для работы - реальны и денежные поступления.
Близнецы - ваша жизнь улучшается! Возможна поддержка окружения, Новые знакомства и возобновление старых связей. Однако в период со вторника по пятницу будьте осмотрительнее с финансами! Реальны траты, причём не совсем оправданные и потери. На выходных планируется поездка.
У рака в период со вторника по четверг предполагает много встреч, однако не все окажутся приятными. Реальна Ссора с кем то из близких. В конце недели придётся расплачиваться по долгам или как то иначе расставаться с деньгами.
Лев в первой недели может рассчитывать на деньги или подарки, а в ее Второй половине на повышенное внимание к своей персоне.
Дева в период со вторника по четверг может растратить много денег, и в основном на вещи приятные и полезные. Конец недели хорош для работы и встреч, от дипломатических до личных.
Весы в понедельник могут рассчитывать на новости издалека, а в период со вторника по четверг на решение важных семейных и организационных вопросов. В эти же дни будьте тактичнее с близкими! Конец недели хорош для свиданий и дружеских посиделок.
Скорпиону в период со вторника по четверг рекомендуется осторожность за рулём и в общении с окружением. Конец недели хорош для любого общения.
Стрелец на этой неделе решит важные профессиональные задачи, а в период со вторника по четверг получит какие то деньги. В конце недели ожидаются встречи, как полезные, так и приятные.
Козерог в период со вторника по четверг может рассчитывать на везение во всем, кроме, пожалуй, жизни семейной. Конец недели предполагает большие, но приятные расходы.
Водолей может с успехом провести ряд организационных мероприятий или уладит отношения в семье. конец недели пройдёт в веселом обществе старых друзей.
Рыбки в первой половине недели получат поддержку друзей или высоких персон. Выходные пройдут ярко и динамично, можно многое узнать о ком то из своего окружения. Удачи!Система комментирования SigComments
21 Августа 2018 / Вторник 13 55
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