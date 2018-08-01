Астропрогноз: рост Луны совпадает с разворотом Меркурия
События
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Вчера, 19:47
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Луна растёт и ее главным событием станет разворот Меркурия. Капризная Планета наконец-то пойдёт прямо, но это случится только в воскресенье, 19 августа. Для косметических процедур лучшие дни- вторник, среда. Для уколов и операций период с четверга по субботу откровенно неудачен!
Овен в первой половине недели встретится с многими людьми и получит поддержку, как моральную, так и финансовую. Период с четверга по субботу противоречив- возможны разочарования, как в людях, так и в делах. Но в трудное время придёт и неожиданная помощь.
Телец на этой неделе может поправить финансовые позиции и продолжить операции с недвижимостью. Роман продолжается!
Близнецам во второй половине недели можно рассчитывать на деньги. Старые проблемы решаются, а новым проектам светит бумажная волокита. В жизни личной пока тишина...
Рак в первой половине недели неплохо заработает, а в ее второй половине может прилично растратится на детей или близкого человека. Семейный конфликт реален в среду или в четверг. Выходные пройдут в свободном полёте.
Лев может столкнуться с торможением в делах и до сентября эта ситуация неизменима. Приятные встречи реальны в начале недели , а в ее конце стоит заняться делами дома и семьи.
Деве светят деньги в период со вторника по четверг и позитивные новости издалека во второй половине недели. Возможна и удачная поездка.
Весы в могут рассчитывать на везение по всем направлениям-деньги, любовь близких-словом, все хорошо!
Скорпиону в первые дни недели не стоит рассчитывать на успех. Гораздо лучше пройдёт период с пятницы по воскресенье - в вас будут многие нуждаться и это одинаково справедливо и для работы и для любви.
Стрелец в начале недели переделает кучу дел , а в ее второй половине ему стоит расслабиться и отдохнуть. Деньги придут в период с четверга на субботу.
Козерогу светят трудовые подвиги в первой половине недели и поддержка друзей в ее второй половине. Деньги придут в период со вторника по четверг.
Водолей может неважно себя чувствовать в первые дни недели. Не исключено и неважное настроение, связанное с кем то из близких. Конец недели хорош для решения многих проблем, и настроение улучшится.
Рыбки в первой половине недели решат организационные и бытовые задачи, а в ее второй половине завоюют сердца окружающих. Период с четверга по воскресенье полностью ваш! Удачи!Система комментирования SigComments
14 Августа 2018 / Вторник 18 13
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