Астропрогноз: рост Луны совпадает с разворотом Меркурия События // Вчера, 19:47 // 85

Астрологи предсказывают серьезное изменение звездного тренда. Это связано с растущей Луной и демонстрирующим разворот Меркурием. Что это сулит знакам зодиака расскажут эксперты ИА "ТИРАС":

Луна растёт и ее главным событием станет разворот Меркурия. Капризная Планета наконец-то пойдёт прямо, но это случится только в воскресенье, 19 августа. Для косметических процедур лучшие дни- вторник, среда. Для уколов и операций период с четверга по субботу откровенно неудачен!

Овен в первой половине недели встретится с многими людьми и получит поддержку, как моральную, так и финансовую. Период с четверга по субботу противоречив- возможны разочарования, как в людях, так и в делах. Но в трудное время придёт и неожиданная помощь.

Телец на этой неделе может поправить финансовые позиции и продолжить операции с недвижимостью. Роман продолжается!

Близнецам во второй половине недели можно рассчитывать на деньги. Старые проблемы решаются, а новым проектам светит бумажная волокита. В жизни личной пока тишина...

Рак в первой половине недели неплохо заработает, а в ее второй половине может прилично растратится на детей или близкого человека. Семейный конфликт реален в среду или в четверг. Выходные пройдут в свободном полёте.

Лев может столкнуться с торможением в делах и до сентября эта ситуация неизменима. Приятные встречи реальны в начале недели , а в ее конце стоит заняться делами дома и семьи.

Деве светят деньги в период со вторника по четверг и позитивные новости издалека во второй половине недели. Возможна и удачная поездка.

Весы в могут рассчитывать на везение по всем направлениям-деньги, любовь близких-словом, все хорошо!

Скорпиону в первые дни недели не стоит рассчитывать н а успех. Гораздо лучше пройдёт период с пятницы по воскресенье - в вас будут многие нуждаться и это одинаково справедливо и для работы и для любви.

Стрелец в начале недели переделает кучу дел , а в ее второй половине ему стоит расслабиться и отдохнуть. Деньги придут в период с четверга на субботу.

Козерогу светят трудовые подвиги в первой половине недели и поддержка друзей в ее второй половине. Деньги придут в период со вторника по четверг.

Водолей может неважно себя чувствовать в первые дни недели. Не исключено и неважное настроение, связанное с кем то из близких. Конец недели хорош для решения многих проблем, и настроение улучшится.