Ураган может нанести повторный удар по Москве
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В субботу 21 апреля сильный ураган нанес удар по Москве и Московской области. Имеются жертвы и разрушения. Однако ряд специалистов синоптиков не исключают повторения стихии, теперь уже на фоне заморозка.
Это особенно опасно с учетом того, что первый натиск уже спровоцировал серьезные потрясения для городской инфраструктуры. Второй удар может оказаться роковым. В этой связи гражданам рекомендовано сократить перемещение по городу. Так же следует находится дома либо в капитальных строениях. Это минимизирует возможность пострадать в результате стихии.
22 Апреля 2018 / Воскресенье 16 31
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