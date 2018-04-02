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Ураган может нанести повторный удар по Москве

Ураган может нанести повторный удар по Москве

События
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Сегодня, 02:02
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В субботу 21 апреля сильный ураган нанес удар по Москве и Московской области. Имеются жертвы и разрушения. Однако ряд специалистов синоптиков не исключают повторения стихии, теперь уже на фоне заморозка. 
 
Это особенно опасно с учетом того, что первый натиск уже спровоцировал серьезные потрясения для городской инфраструктуры. Второй удар может оказаться роковым. В этой связи гражданам рекомендовано сократить перемещение по городу. Так же следует находится дома либо в капитальных строениях. Это минимизирует возможность пострадать в результате стихии.

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