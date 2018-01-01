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Снегопад обрушился на новогоднюю Москву

Снегопад обрушился на новогоднюю Москву

События
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Сегодня, 13:25
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Вчерашний дождь сменился в Москве снегопадом. В ночь с 4 на 5 января над столицей России прошли обильные осадки в виде снега. Событие создало проблемы для автомобилистов, но обрадовало детей, которые потащили своих родителей на склоны где можно кататься на санках.
 
Аномально теплая зима практически лишила москвичей радости зимней погоды. Многие увидели в теплом декабре предвестник возможного апокалипсиса. Имели случаи заказа молебнов за зимнюю погоду. Видимо в конечном итоге небо проявило милосердие к Москве и снег все таки выпал.

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