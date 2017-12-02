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Павел Раков поддержал выдвижение многодетной мамы, Ирины Волынец

Павел Раков поддержал выдвижение многодетной мамы, Ирины Волынец

События
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Сегодня, 15:29
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Известный своим экстравагантными методиками женский тренер Павел Раков подключился к кампании по выдвижению на пост президента России многодетной мамы, лидера Национального родительского комитета Ирины Волынец. В настоящее время проходит собрание инициативной группы основу,  которой составляют девушки из числа участниц тренингов Павла Ракова.
 
Технология господина Ракова основана на принципах освобождения женского сознания через раскрепощение. Его тренинги собирают широкую аудиторию. Предполагается, что эта целевая группа и составит костяк сторонников Ирины Волынец.
 

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