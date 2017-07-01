В Москве объявлено штормовое предупреждение События // Вчера, 16:20 // 79

Как сообщает ИА"ТИРАС", сегодня в Москве МЧС было объявлено штормовое предупреждение. В частности, ожидаются сильные порывы ветра и ливень. Жителей столицы настоятельно просят проявлять осторожность на улицах. Напомним, что ранее в Москве в результате сильнейшего шторма погибло по разным данным до 16 человек..