/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
В Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение

События
//
Вчера, 16:20
//
79
Как сообщает ИА"ТИРАС", сегодня в Москве МЧС было объявлено штормовое предупреждение. В частности, ожидаются сильные порывы ветра и ливень. Жителей столицы настоятельно просят проявлять осторожность на улицах. Напомним, что ранее в Москве в результате сильнейшего шторма погибло по разным данным до 16 человек..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине ожидается сильный шторм
В Украине ожидается сильный шторм
В Москве ожидаются сильные порывы ветра
Во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение
comments powered by HyperComments
30 Июля 2017 / Воскресенье / 04 14
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2017 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru