Солнечная погода в Москве радует горожан События // Сегодня, 11:27 // 0

Сегодня в Москве солнечно. Впервые за долгие месяцы дождей, града, низких температур в столице России установилась летняя погода. Однако это продлиться недолго. Уже в обозримой перспективе осень вновь накроет регион.

Температурный режим будет колебаться в пределах 18-22 градуса тепла. Ливни и ураганы так же восстановят свое ставшее уже традиционным господство. Поэтому стоит наслаждаться каждым солнечным моментом, считает ректор европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. "Климат меняется и скоро мы будем с тоской вспоминать времена, когда лето было летом, а зима - зимой".