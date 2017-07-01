Солнечная погода в Москве радует горожан
События
//
Сегодня, 11:27
//
0
Сегодня в Москве солнечно. Впервые за долгие месяцы дождей, града, низких температур в столице России установилась летняя погода. Однако это продлиться недолго. Уже в обозримой перспективе осень вновь накроет регион.
Температурный режим будет колебаться в пределах 18-22 градуса тепла. Ливни и ураганы так же восстановят свое ставшее уже традиционным господство. Поэтому стоит наслаждаться каждым солнечным моментом, считает ректор европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. "Климат меняется и скоро мы будем с тоской вспоминать времена, когда лето было летом, а зима - зимой".
25 Июля 2017 / Вторник / 14 48
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Старые йоги о курении табака и прочей травы
---|440
- Манипуляция - опасное оружие в руках мошенников и аферистов
|392
- Гагаузия у разбитого корыта: Кишинев вновь проигнорировал права автономии
|373
- Старые йоги за решеткой или битва за духовность
|344
- Миротворческое одиночество России и ПМР на Днестре
|299
- Депутаты Госдумы играют в шахматы
|264
- Молдова усиливает давление на миротворцев России
---|245
- В Москве ожидают бурю и ливни
|184
- Сергей Бабурин избран в Общественную палату Белоруссии и России
|158
- Старые йоги зажигают: как работать с сознанием и подсознанием человека
---|130