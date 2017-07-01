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Солнечная погода в Москве радует горожан

События
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Сегодня, 11:27
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Сегодня в Москве солнечно. Впервые за долгие месяцы дождей, града, низких температур в столице России установилась летняя погода. Однако это продлиться недолго. Уже в обозримой перспективе осень вновь накроет регион.
 
Температурный режим будет колебаться в пределах 18-22 градуса тепла. Ливни и ураганы так же восстановят свое ставшее уже традиционным господство. Поэтому стоит наслаждаться каждым солнечным моментом, считает ректор европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. "Климат меняется и скоро мы будем с тоской вспоминать времена, когда лето было летом, а зима - зимой".

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