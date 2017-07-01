В Москве ожидают бурю и ливни События // Сегодня, 11:38 // 0

Согласно распространенной МЧС информации в Москве ожидают бурю и ливни, шквалы и град. Уже объявлен желтый уровень опасности. Гражданам рекомендовано соблюдать осторожность и без повода не покидать свои дома.

По мнению ректора Европейского института JUSTO, профессора, исследователя возможностей человека Дмитрия Соина: "Текущее аномальное лето, лишь прелюдия к еще более опасным событиям климатического характера. Предусмотрительным, устремленным в будущее людям надо уже сейчас думать о том, как достойно и безопасно встретить глобальные природно-климатические изменения текущего периода".