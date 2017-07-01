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Депутаты Госдумы играют в шахматы

Депутаты Госдумы играют в шахматы

События
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Вчера, 16:24
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В международный день шахмат в любви к ним признаются не только профессионалы и любители, но и представители органов власти. В частности депутаты Госдумы. Так парламентарий Алена Аршинова разместила пост о том, что еще со школьных лет увлекалась этой интеллектуальной игрой. Приводим ее пост в полном объеме:

"Сегодня отмечается Международный день шахмат. Рада, что мы ещё в школе начали играть в шахматы - с 5го класса. У нас даже была система лиг: вторая, первая, высшая и столик гроссмейстера. К сожалению, до столика гроссмейстера я не дошла, но играла в высшей лиге. Мелочь, а приятно. Своё предложение вернуть шахматы в школы я высказала министру образования Ольге Васильевой ещё год назад. Рада, что Министр поддержала и сама продвигает эту идею. Вот чему должны учить в школе".


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