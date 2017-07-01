Депутаты Госдумы играют в шахматы
События
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Вчера, 16:24
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"Сегодня отмечается Международный день шахмат. Рада, что мы ещё в школе начали играть в шахматы - с 5го класса. У нас даже была система лиг: вторая, первая, высшая и столик гроссмейстера. К сожалению, до столика гроссмейстера я не дошла, но играла в высшей лиге. Мелочь, а приятно. Своё предложение вернуть шахматы в школы я высказала министру образования Ольге Васильевой ещё год назад. Рада, что Министр поддержала и сама продвигает эту идею. Вот чему должны учить в школе".
21 Июля 2017 / Пятница / 06 43
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