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Картины апокалипсиса над Москвой: буря не утихает

Картины апокалипсиса над Москвой: буря не утихает

События
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Вчера, 20:53
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83
Буря над Москвой породила апокалиптические картины, которые пугают жителей столицы. У многих возникает ощущение катастрофических событий. Ливень, гроза, шквал не утихают уже пять часов. Спасательные службы пока справляются с ситуацией. но перспективы борьбы со стихией не ясны.
 
Отметим, что ряд ученых высказали свою точку зрения по поводу происходящего. Речь идет о системных изменениях климата. По этому поводу ректор европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин рекомендует гражданам обеспечить личную безопасность и безопасность своих семей. Для этого он рекомендует переселяться из мегаполисов в более экологичные места: небольшие города и сельские районы, где можно выжить используя собственные ресурсы. 

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