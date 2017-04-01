Картины апокалипсиса над Москвой: буря не утихает
События
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Вчера, 20:53
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Буря над Москвой породила апокалиптические картины, которые пугают жителей столицы. У многих возникает ощущение катастрофических событий. Ливень, гроза, шквал не утихают уже пять часов. Спасательные службы пока справляются с ситуацией. но перспективы борьбы со стихией не ясны.
Отметим, что ряд ученых высказали свою точку зрения по поводу происходящего. Речь идет о системных изменениях климата. По этому поводу ректор европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин рекомендует гражданам обеспечить личную безопасность и безопасность своих семей. Для этого он рекомендует переселяться из мегаполисов в более экологичные места: небольшие города и сельские районы, где можно выжить используя собственные ресурсы.
01 Июля 2017 / Суббота / 00 21
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