Владельцы TELEGRAM прощаются с любимым мессенджером События // Сегодня, 11:30 // 0

Владельцы tеlegram прощаются с любимым мессенджером, хотя его судьба окончательно еще не решена. Тем не менее конфликт Роскомнадзора и владельца telegrama Павла Дурова продолжает обостряться. А после заявления ФСБ об использовании террористами популярного мессенджера вопрос можно сказать практически решен.

Видимо осознавая это пользователи telegrama прощаются друг с дргуом в этой сети и переносят свою информацию на иные носители. Для многих из них это представляет личную трагедию тк они привыкли к данному каналу общения.