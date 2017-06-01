Владельцы TELEGRAM прощаются с любимым мессенджером
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Сегодня, 11:30
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Владельцы tеlegram прощаются с любимым мессенджером, хотя его судьба окончательно еще не решена. Тем не менее конфликт Роскомнадзора и владельца telegrama Павла Дурова продолжает обостряться. А после заявления ФСБ об использовании террористами популярного мессенджера вопрос можно сказать практически решен.
Видимо осознавая это пользователи telegrama прощаются друг с дргуом в этой сети и переносят свою информацию на иные носители. Для многих из них это представляет личную трагедию тк они привыкли к данному каналу общения.
26 Июня 2017 / Понедельник / 21 59
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