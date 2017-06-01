/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Владельцы TELEGRAM прощаются с любимым мессенджером

Владельцы TELEGRAM прощаются с любимым мессенджером

События
//
Сегодня, 11:30
//
0
Владельцы tеlegram прощаются с любимым мессенджером, хотя его судьба окончательно еще не решена. Тем не менее конфликт Роскомнадзора и владельца telegrama Павла Дурова продолжает обостряться. А после заявления ФСБ об использовании террористами популярного мессенджера вопрос можно сказать практически решен.
 
Видимо осознавая это пользователи telegrama прощаются друг с дргуом в этой сети и переносят свою информацию на иные носители. Для многих из них это представляет личную трагедию тк они привыкли к данному каналу общения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве сегодня прощаются с погибшими в результате теракта
Сегодня в Останкино прощаются с погибшим оператором Первого канала
Сегодня в Останкино прощаются с погибшим оператором Первого канала
В Москве проходит церемония прощания с Евгением Примаковым
В Москве проходит церемония прощания с Евгением Примаковым
comments powered by HyperComments
26 Июня 2017 / Понедельник / 21 59
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2017 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru