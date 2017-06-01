Москва под новым ударом шторма, ливня и града
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Сегодня, 01:33
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По информации ИА "ТИРАС" в ночь с 31 мая на первое июня на Москву снова обрушилась стихия. Она проявляется в виде штормового ветра, ливня и периодически возникающего града. Температура воздуха резко понизилась. К утру ожидается значительное усиление непогоды.
Прошлая буря унесла жизни 11 человек, а около 100 получили ранения различной тяжести. В этот раз москвичи получили своевременное уведомление МЧС и скорее всего жертв удастся избежать.
01 Июня 2017 / Четверг / 13 31
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