Москва под новым ударом шторма, ливня и града События // Сегодня, 01:33 // 0

По информации ИА "ТИРАС" в ночь с 31 мая на первое июня на Москву снова обрушилась стихия. Она проявляется в виде штормового ветра, ливня и периодически возникающего града. Температура воздуха резко понизилась. К утру ожидается значительное усиление непогоды.

Прошлая буря унесла жизни 11 человек, а около 100 получили ранения различной тяжести. В этот раз москвичи получили своевременное уведомление МЧС и скорее всего жертв удастся избежать.