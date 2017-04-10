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Лидер украинского СПАСА Эдуард Коваленко избит военными

Лидер украинского СПАСА Эдуард Коваленко избит военными

События
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01:01, 10 апреля 2017
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По информации ИА "ТИРАС", лидер транс-славянской, зарегестрированной на Украине организации СПАС, правозащитник и сторонник мирного урегулирования конфликта на Донбассе Эдуард Коваленко подвергся нападению украинских военны. При  этом применялось холодное оружие и пистолеты. Сам Эдуард Коваленко так прокомментировал случившееся:

"Вечером 08.04.17 года, около 21:00 часов. На главу партии СПАС, Эдуарда Коваленко было совершено покушение. Служащие Вооружённых Сил Украины, возле дома в Геническе, напали с криками: "тебя нужно убить сепар!". С кастетом, но поняв, что таким образом ничего не выйдет, открыли огонь из травматического пистолета. Попав три раза. Вместо того, что бы ВСУ защищали мирное население, они сами нападают, ещё и возле дома. Посмотрим как доблестная полиция, и военная прокуратура разберутся в данном инциденте. Или как всегда снова сгладят вину "героических воинов"?!!! Позор таким воинам ВСУ!".

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