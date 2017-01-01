В Москве мужчина подрался с беременной женщиной за парковку
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Вчера, 18:37
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Полицейские задержали 30-летнего безработного жителя столицы. Против него возбудили дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
24 Января 2017 / Вторник / 01 43
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