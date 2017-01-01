В Москве мужчина подрался с беременной женщиной за парковку События // Вчера, 18:37 // 70

Как сообщает ИА"ТИРАС", сегодня житель российской столицы за неправильно припаркованную машину ударил беременную женщину. Такая информация была опубликована на официальном сайте ГУ МВД по Москве. В частности, женщина написала заявление в полицию, в котором сообщалось о нанесении ей телесных повреждений. По словам девушки припарковалась на улице Фридриха Энгельса, после чего к ней подошел мужчина и сказал, что ее авто мешает проезду. Женщина попыталась возразить, и мужчина ударил ее, говорится в сообщении.

Полицейские задержали 30-летнего безработного жителя столицы. Против него возбудили дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".