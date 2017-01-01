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На Кубани задержан 19-летний вербовщик ИГИЛ

На Кубани задержан 19-летний вербовщик ИГИЛ

События
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Вчера, 19:16
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Как сообщает ИА"ТИРАС", сегодня на Кубани силами сотрудников российских спецслужб был задержан 19-летний житель города, который в социальной сети пропагандировал терроризм и занимался вербовкой. Такое заявление сделала сообщает управления ФСБ по Краснодарскому краю.
 
По последней информации ведомства, житель Краснодарского края 1998 года рождения администрировал в соцсети "ВКонтакте" группу террористической направленности. В своей группе молодой человек публиковал материалы оправдывающие деятельность запрещенных в России террористических организаций "Имарат Кавказ" и "Исламское государство". На данный момент подозреваемый находится под стражей.

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