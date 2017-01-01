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В Киевском СИЗО боевики батальона "Торнадо" напали на орхану

В Киевском СИЗО боевики батальона "Торнадо" напали на орхану

События
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Сегодня, 10:42
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Как сообщает ИА"ТИРАС", в минувшую среду, в Лукьяновском СИЗО Киева, арестованные боевики карательного батальона "Торнадо" напали на охрану. Об этом сообщил глава городской полиции Андрей Крищенко. В частности, по последней информации данный инцидент произошел после того, как один из бойцов, находящийся под стражей, нанес себе телесные повреждения. А именно, как настоящий "вольный украинец" отрезал себе ухо. В свою очередь другие заключенные выступили с требованием оказать пострадавшему помощь, но в результате возникла потасовка с охраной изолятора.

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