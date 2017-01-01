Бывшему милиционеру-маньяку из Ангарска предъявили еще 47 обвинений
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Как сообщает ИА"ТИРАС", бывшему сотруднику милиции из города Ангарск, который был приговорен 14 января 2015 года, к пожизненному заключению за убийства 22 местных жительниц и нанесение еще двум жертвам тяжких телесных повреждений, был продлен срок ареста Иркутским областным судом еще на четыре месяца — до 29 апреля; причиной этому послужили новые показания мужчины, сообщил в интервью РИА Новости сотрудник пресс-службы суда.
"В настоящее время Попкову предъявляются обвинения еще в 47 преступлениях", — пояснил собеседник агентства
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10 Января 2017 / Вторник / 14 41
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