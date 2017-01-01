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На дорогах Одесской области замерзают люди

На дорогах Одесской области замерзают люди

События
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Вчера, 14:39
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По информации общественных активистов в Одесской области снежные заносы заблокировали десятки автомобилистов. Их жизни угрожает опасность. Первые попытки пробиться к людям закончились неудачей. Приводим текст информационного сообщения, в котором описывается ситуация на дороге:
"Под селом Холмское сложилась крайне сложная ситуация: в снежных заметах оказалось большое количество автотранспорта. 
Там много измаильчан. 
Попытка пробиться туда не увенчалась успехом: техника встала, не доезжая Кирничанской развилки. 
Сегодня в 9.30 к Холмскому выедет колонна из пяти вездеходов, взяли топливо, горячее питье, купили продукты. С нами едет бригада «скорой». Будем двигаться не по дороге, а по полям. 
Работы возглавил первый вице-мэр Родион Абашев. 
Обладминистрация и облсовет принимают меры, чтобы пробиться к застрявшим у Кирничок со стороны Белгород-Днестровского"..

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