На дорогах Одесской области замерзают люди События // Вчера, 14:39 // 84

По информации общественных активистов в Одесской области снежные заносы заблокировали десятки автомобилистов. Их жизни угрожает опасность. Первые попытки пробиться к людям закончились неудачей. Приводим текст информационного сообщения, в котором описывается ситуация на дороге:



"Под селом Холмское сложилась крайне сложная ситуация: в снежных заметах оказалось большое количество автотранспорта.

Там много измаильчан.

Попытка пробиться т

уда не увенчалась успехом: техника встала, не доезжая Кирничанской развилки.

Сегодня в 9.30 к Холмскому выедет колонна из пяти вездеходов, взяли топливо, горячее питье, купили продукты. С нами едет бригада «скорой». Будем двигаться не по дороге, а по полям.

Работы возглавил первый вице-мэр Родион Абашев.

Обладминистрация и облсовет принимают меры, чтобы пробиться к застрявшим у Кирничок со стороны Белгород-Днестровского"..