На дорогах Одесской области замерзают люди
События
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Вчера, 14:39
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"Под селом Холмское сложилась крайне сложная ситуация: в снежных заметах оказалось большое количество автотранспорта.
Там много измаильчан.
Попытка пробиться туда не увенчалась успехом: техника встала, не доезжая Кирничанской развилки.
Сегодня в 9.30 к Холмскому выедет колонна из пяти вездеходов, взяли топливо, горячее питье, купили продукты. С нами едет бригада «скорой». Будем двигаться не по дороге, а по полям.
Работы возглавил первый вице-мэр Родион Абашев.
Обладминистрация и облсовет принимают меры, чтобы пробиться к застрявшим у Кирничок со стороны Белгород-Днестровского"..
08 Января 2017 / Воскресенье / 02 38
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