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В Москве идет расследование убийства 12-летней девочки

В Москве идет расследование убийства 12-летней девочки

События
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Сегодня, 17:09
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Как сообщает ИА"ТИРАС", в российской столице началось расследование убийства 12-летней девочки. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту убийства. Тело ребенка было обнаружено  в квартире на востоке Москвы, сообщила в интервью РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова.
 
"По данным следствия, днем 24 декабря 2016 года в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в городе Москве было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резанными ранениями. В квартире находилась пожилая бабушка и 4-х летний ребенок", — сказала Иванова.

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