В Башкирии прогремел мощный взрыв в воинской части
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Сегодня, 13:11
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Как сообщает ИА"ТИРАС", в Башкирии на территории бывшей воинской части прогремел мощнейший взрыв, в результате чего есть пострадавшие. Об этом в интервью РИА Новости сообщил представитель пресс-службы республиканского МЧС.
Стоит отметить, что по словам собеседника агентства, в дежурную часть МЧС в 10.00 мск поступило сообщение, что на территорию бывшей воинской части незаконно проникли неустановленные лица, после чего произошел взрыв.
"В результате происшествия есть пострадавшие, их состояние уточняется. На месте работают спасатели: 6 человек и 19 единиц техники", — сообщил официальный представитель МЧС.
24 Декабря 2016 / Суббота / 20 09
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