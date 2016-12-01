В Башкирии прогремел мощный взрыв в воинской части

Как сообщает ИА"ТИРАС", в Башкирии на территории бывшей воинской части прогремел мощнейший взрыв, в результате чего есть пострадавшие. Об этом в интервью РИА Новости сообщил представитель пресс-службы республиканского МЧС.

Стоит отметить, что по словам собеседника агентства, в дежурную часть МЧС в 10.00 мск поступило сообщение, что на территорию бывшей воинской части незаконно проникли неустановленные лица, после чего произошел взрыв.

"В результате происшествия есть пострадавшие, их состояние уточняется. На месте работают спасатели: 6 человек и 19 единиц техники", — сообщил официальный представитель МЧС.