Дмитрий Соин обозначил "формулу справедливости" Эксперты // 21:57, 23 ноября 2018 // 129

«Формула справедливости» и «застревание в социальных лифтах»

ИА"ТИРАС", публикует материал ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина, касаемо темы личностного роста:

"Опираясь на свой личный опыт, который был мне подарен государственной службой, многолетним преподаванием в различных университетах, а также духовными, успешными и известными в мире людьми я решил найти «формулу справедливости». В итоге, пребывая в научном, социальном и психологическом поиске, сталкиваясь с многочисленными препятствиями на этом пути, я все же выявил основные причины, по которым человек «застревает в социальных лифтах» и в итоге не реализует свою миссию на земном и духовном уровнях. Перечислю основные из них:

1.Закапывание собственного таланта, неспособность найти в себе дарования и соответственно пути их раскрытия. Тут виноват и сам человек, и его родители, и учителя, которые что-то не доглядели и пропустили;

2.Отсутствие технологии продвижения раскрытых талантов, их локальное применение с низкой результативностью;

3.Подавление «государственно-корпоративной системой» более известной, как «Матрица» ростков противоречащей её интересам или выгоде самореализации человека.

В преодолении этих препятствий на пути людей, я вижу ключевую часть «формулы справедливости».

Чтобы помочь, хотя бы какой-то части талантливых личностей мною была создана «Международная Школа Развития» и центр всестороннего развития личности "Новая доктрина". При этом я поставил перед собой ряд целей:

- дать людям технологию личностного роста и саморазвития;

- помочь им поставить перед собой цели, задачи, сформировать имидж, бренды и при этом защититься от манипуляции сознанием;

- создать площадку для общения развивающихся личностей, обмена информацией, знаниями, налаживания различных полезных контактов.



