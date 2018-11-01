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Кирилл Фролов: Сатана искушает церковь на Украине

Кирилл Фролов: Сатана искушает церковь на Украине

Эксперты
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Вчера, 12:28
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Ситуацию с церковным расколом на Украине прокомментировал православный эксперт Кирилл Фролов. По его мнению через президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского Патриарха Варфоломея Украину искушает сам Сатана. Ближайшим искушением будет намеченная на 13 ноября в Киево-Печерской лавре встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП. 
 
Ситуация усугубляется тем, что под давлением властей это мероприятие благословил митрополит УПЦ МП Онуфрий. По мнению Кирилла Фролова СБУ усиленно "прорабатывало" епископат и духовенство в направлении раскола. Теперь все зависит от крепости духа и верности церкви участников собрания.  

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