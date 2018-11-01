"Без Цензуры!": опасный крен Русского космоса. Видео!
Эксперты
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Вчера, 12:56
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Независимый специалист в аэрокосмической отрасли, убежденный космист Евгений Бирюков в программе "Без Цензуры!" отвечает на вопросы ведущего, ректора Европейского института ЮСТО Дмитрия Соина. Сенсационные откровения эксперта помогут глубже разобраться в проблемах "Русского Космоса".
По мнению Евгения Бирюкова степень доверия к Роскосмосу стремительно падает, количество запусков сокращается, а это огромные финансовые потери. Конкуренты из США пользуются этим и теснят Россию на космическом рынке. Евгений Бирюков предлагает конкретные шаги по оптимизации ситуации и космическом реванше России:
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12 Ноября 2018 / Понедельник 10 27
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