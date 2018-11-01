Кирилл Фролов: кто и как будет судить патриарха Варфоломея

Дискуссия о причинах и следствиях православного раскола приобретает все более жесткий характер. Аналитики склонные возложить вину за ситуацию на Украине на Константинопольский патриархат предлагают устроить суд над патриархом Варфоломеем. Причина - в инициированном им церковном расколе и грубом нарушении канонов. Наиболее принципиальной позиции по этому вопросу придерживается православный философ и эксперт Кирилл Фролов. Предлагаем вниманию его комментарий:

"Диакон Илья Маслов опровергает утверждения о том, что церковно судить Константинопольского патриарха может только Вселенский Собор:

"Да неужели не можем? А кто инициировал III Вселенский Собор на Константинопольского патриарха-еретика Нестория? - свт. Кирилл патриарх Александрийский.

Да ни один Вселенский Собор не был созван Константинопольской патриархией! На константинопольских иконоборцев созывал Собор Иерусалимский патриарх Феодор в 764 году. Сам Константинополь единолично предал анафеме римскую кафедру в 1054 году. В 1443 году Собор в Иерусалиме с участием Антиохийского и Александрийского патриархов осудил Флорентийскую унию и лишил сана Константинопольского патриарха-униата Митрофана. В 1672 году Иерусалимским патриархом Досифеем был созван Собор, на котором был анафематствован догматический труд, приписываемый Константинопольскому патриарху Кириллу Лукарису.

Это лишь факты, всплывшие в памяти без особого углубления в историю, а если копнуть поглубже? Например, почти трехсотлетнюю историю антиканонических посягательств Константинопольских патриархов, пользующихся покровительством турецкого султана, на Александрийскую кафедру.