Соин против Ковтуна: кто командует учениями на Украине. Видео!
Эксперты
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Вчера, 12:23
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Столкновение на программе Первого канала "Время Покажет" российского ученого, ректора Европейского института ЮСТО Дмитрия Соина и эксперта из Украины Вячеслава Ковтуна по вопросу ракетных пусков в Херсонской области вызвало резонанс в сообществе профессионалов. Предлагаем видео этого батла: Соин против Ковтуна.
Острота дискуссии была такой, что российский эксперт был вынужден жестко "закрыть рот" господину Ковтуну. Видео передает накал страстей:
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08 Ноября 2018 / Четверг 07 50
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