Соин против Ковтуна: кто командует учениями на Украине. Видео! Эксперты // Вчера, 12:23 // 175

Столкновение на программе Первого канала "Время Покажет" российского ученого, ректора Европейского института ЮСТО Дмитрия Соина и эксперта из Украины Вячеслава Ковтуна по вопросу ракетных пусков в Херсонской области вызвало резонанс в сообществе профессионалов. Предлагаем видео этого батла: Соин против Ковтуна.

Острота дискуссии была такой, что российский эксперт был вынужден жестко "закрыть рот" господину Ковтуну. Видео передает накал страстей:



