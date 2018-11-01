Александр Христофоров: украинские вышиванки могут попасть под временный запрет

Украинские вышиванки могут попасть под временный запрет на территории самой Украины в случае реанимации этой страны, считает журналист и общественный деятель Александр Христофоров.

"Вслед за Алжиром Египет запрещает ношение никабов — женской одежды, полностью закрывающей лицо. И если Алжир находит весьма политкорректные пояснения такому шагу (затруднение идентификации личности, безопасность и т. п.) то Египет после 2013 года церемонится не особо: так и говорят, что «эта одежда меняет национальную идентичность» страны.





В 2013 египтяне выставили из власти Мохаммеда Мурси вместе с его друзями-исламистами «Братьями-мусульманами» - на это решились военные, совершив переворот.





Украинские военные, к несчастью, ни на что не решились, но когда-нибудь украинские вышиванки непременно постигнет участь алжирского и египетского никабов", подчеркнул он в своем комментарии в социальных сетях.