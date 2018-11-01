Александр Христофоров: украинские вышиванки могут попасть под временный запрет
Эксперты
//
Сегодня, 05:17
//
0
Украинские вышиванки могут попасть под временный запрет на территории самой Украины в случае реанимации этой страны, считает журналист и общественный деятель Александр Христофоров.
"Вслед за Алжиром Египет запрещает ношение никабов — женской одежды, полностью закрывающей лицо. И если Алжир находит весьма политкорректные пояснения такому шагу (затруднение идентификации личности, безопасность и т. п.) то Египет после 2013 года церемонится не особо: так и говорят, что «эта одежда меняет национальную идентичность» страны.
В 2013 египтяне выставили из власти Мохаммеда Мурси вместе с его друзями-исламистами «Братьями-мусульманами» - на это решились военные, совершив переворот.
Украинские военные, к несчастью, ни на что не решились, но когда-нибудь украинские вышиванки непременно постигнет участь алжирского и египетского никабов", подчеркнул он в своем комментарии в социальных сетях.
05 Ноября 2018 / Понедельник 19 11
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Дьякон Андрей Кураев - безбожник и враг православной церкви
|519
- Варфоломей провоцирует войну: Правый сектор готовит захват православных храмов на Украине
|429
- Дмитрий Соин поставил на место либерала Исаева в программе "Время покажет"
|391
- Константин Недорубов - герой двух войн и славный сын казачества
|365
- Физическое бессмертие - это работа с энергией
|333
- УПЦ МП должна поднять голос после провокаций людей Варфоломея
|257
- Кирилл Фролов: тандем Порошенко и Варфоломея, как афера века
|181
- Злата Чепурная: Ялта - это центр формирования идеологии здоровья и саморазвития
|135
- Александр Христофоров: украинские вышиванки могут попасть под временный запрет
|0