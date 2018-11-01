/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Александр Христофоров: украинские вышиванки могут попасть под временный запрет

Александр Христофоров: украинские вышиванки могут попасть под временный запрет

Эксперты
//
Сегодня, 05:17
//
0
Украинские вышиванки могут попасть под временный запрет на территории самой Украины в случае реанимации этой страны, считает журналист и общественный деятель Александр Христофоров.
 
 

"Вслед за Алжиром Египет запрещает ношение никабов — женской одежды, полностью закрывающей лицо. И если Алжир находит весьма политкорректные пояснения такому шагу (затруднение идентификации личности, безопасность и т. п.) то Египет после 2013 года церемонится не особо: так и говорят, что «эта одежда меняет национальную идентичность» страны.


В 2013 египтяне выставили из власти Мохаммеда Мурси вместе с его друзями-исламистами «Братьями-мусульманами» - на это решились военные, совершив переворот.


Украинские военные, к несчастью, ни на что не решились, но когда-нибудь украинские вышиванки непременно постигнет участь алжирского и египетского никабов", подчеркнул он в своем комментарии в социальных сетях.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР национализируют украинские госпредприятия
В ДНР национализируют украинские госпредприятия
На Донбассе пропадают украинские военные
На Донбассе пропадают украинские военные
Батальон «Днепр-1» планирует устроить государственный переворот
Батальон «Днепр-1» планирует устроить государственный переворот
Система комментирования SigComments
05 Ноября 2018 / Понедельник 19 11
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru