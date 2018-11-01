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Сергей Бабурин: консолидация русского мира актуальна

Сергей Бабурин: консолидация русского мира актуальна

Эксперты
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Вчера, 16:18
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Сегодня в Москве состоялся Всемирный русский народный собор в работе, которого приняли участие президент России Владимир Путин, Патриарх РПЦ, Святейший Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин. В числе почетных гостей на форуме присутствовал лидер Российского общенародного Союза, профессор Сергей Бабурин. 
 
В своем комментарии по этому поводу он отметил следующее: "Сегодня "Русский мир", нуждается в консолидации и укреплении своих позиций. США и их союзники развернули полномасштабное наступление на Россию и ее союзников в Ближнем и дальнем зарубежье. Украина - это самый яркий пример уничтожения культурных связей, традиций, духовности "Русского мира". Мы видим последствия западной подрывной активности - это разруха, ненависть и война. Сейчас пытаются уничтожить и каноническую церковь - расколоть православие.
 
Поэтому проведение Всемирного русского народного собора, как никогда актуально. Нам нужны те решения, которые позволят преодолеть системный кризис русского мира и развернуть геополитическое контрнаступление".

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