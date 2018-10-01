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Константин Бабкин зарабатывает миллиарды на политике

Константин Бабкин зарабатывает миллиарды на политике

Эксперты
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Вчера, 18:20
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Состоявшийся сегодня съезд "Партии дела" во главе с крупным бизнесменом Константином Бабкиным получил ряд комментариев политических аналитиков право-консервативного фланга. В частности представитель "Русского собрания" Александр Руденко назвал предпринимателя удачливым политиком зарабатывающим миллиарды на этом поприще.
 
В частности в своем комментарии по поводу путей "Партии дела" он отметил:
 
 
Два года назад Сергей Собянин сказал, что в Москве постоянно находятся 25 млн человек. Мои зрительные наблюдения окружающего мира подсказывают что нас уже больше - млн 35.
Ещё, сегодня по заданию ЦК посетил форум «Партии дела» Константина Бабкина. 
Было интересно, разношерстно, «жарко», бурно и даже местами скандально. 
Мой вывод. Константин Бабкин один из самых талантливых предпринимателей, политиков и политических бизнесменов России.
Пока другие заводят карликовые партии чтобы получить карликовую же отдачу на спойлерстве или хайпе. Он зарабатывает на политике миллиарды рублей.
 
 

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