Константин Бабкин зарабатывает миллиарды на политике Эксперты // Вчера, 18:20 // 96

Состоявшийся сегодня съезд "Партии дела" во главе с крупным бизнесменом Константином Бабкиным получил ряд комментариев политических аналитиков право-консервативного фланга. В частности представитель "Русского собрания" Александр Руденко назвал предпринимателя удачливым политиком зарабатывающим миллиарды на этом поприще.

В частности в своем комментарии по поводу путей "Партии дела" он отметил:

Два года назад Сергей Собянин сказал, что в Москве постоянно находятся 25 млн человек. Мои зрительные наблюдения окружающего мира подсказывают что нас уже больше - млн 35. Ещё, сегодня по заданию ЦК посетил форум «Партии дела» Константина Бабкина. Было интересно, разношерстно, «жарко», бурно и даже местами скандально. Мой вывод. Константин Бабкин один из самых талантливых предпринимателей, политиков и политических бизнесменов России. Пока другие заводят карликовые партии чтобы получить карликовую же отдачу на спойлерстве или хайпе. Он зарабатывает на политике миллиарды рублей.



