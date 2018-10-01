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Всеволод Чаплин: Фанар отступил от веры Христовой

Всеволод Чаплин: Фанар отступил от веры Христовой

Эксперты
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Вчера, 22:03
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Церковный раскол продолжает будоражить умы специалистов в области религиоведения и священнослужителей. С жесткой критикой позиции Константинопольского вселенского патриархата выступил известный православный философ, протоиерей Всеволод Чаплин. В частности он отметил следующее:
 
"Редкий случай, когда я соглашусь с известным деятелем, де факто находящимся на либеральном фланге – милейшим Андреем Борисовичем Зубовым. По поводу разрыва евхаристического общения с Фанаром он говорит: «Обвинений в ереси Константинопольской церкви пока никаких не было, никто не говорил, что ее таинства, допустим, безблагодатны, - но было запрещено в них участвовать. Это половинчатая мера - с церковно-канонической точки зрения она совсем непонятна».
 
Так точно. Без обвинения в обновленческих ересях, которые давно надо обличить, не только люди ничего не поймут (как многие сейчас не понимают), но и правда Божия исполнена не будет. Нужно прямо сказать: Фанар отступил от веры Христовой. Если не скажем об этом, обязательно потерпим поражение. 
Теперь насчет действительности таинств. О том, что у Фанара таинств больше нет, сказали многие, сказали на основе канонов – а сторонники «сохранения частичной благодати» лишь невнятно пользуются какими-то эмоциональными «аргументами». Даже Патриарх Кирилл назвал Варфоломея раскольником.
 
Совершаются у раскольников таинства? Нет, конечно. У афонцев и прочих константинопольских клириков есть единственная возможность избежать потери Божественной силы, потери Христа: осудить Варфоломея и порвать с ним. По крайней мере начать с того, чтобы потребовать над ним церковного суда – но в случае его бездействия (положим, в течение полугода) осудить и беззаконных судей. Ведь не рассматривающий заявления суд беззаконен по определению, и в случае его бездействия оправданы любые чрезвычайные меры.

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