Потеря и восстановление контроля: психологические механизмы
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В частности он считает: "Болезненное напряжение, возникающее от попытки контролировать всё сразу, ведёт к потере контроля над чем бы то ни было. Истинный путь контроля идёт от полного расслабления к концентрации на единственной задаче". Система комментирования SigComments
08 Октября 2018 / Понедельник 12 56
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