Потеря и восстановление контроля: психологические механизмы Эксперты // Сегодня, 12:11 // 0

Попытки контролировать все вокруг себя и управлять разносторонними информационными процессами приводят как правило к психологическому слому человека. Как этого избежать - дает свою рекомендацию известный эксперт Владимир Погудин.

В частности он считает: "Болезненное напряжение, возникающее от попытки контролировать всё сразу, ведёт к потере контроля над чем бы то ни было. Истинный путь контроля идёт от полного расслабления к концентрации на единственной задаче".