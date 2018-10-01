/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Потеря и восстановление контроля: психологические механизмы

Потеря и восстановление контроля: психологические механизмы

Эксперты
//
Сегодня, 12:11
//
0
Попытки контролировать все вокруг себя и управлять разносторонними информационными процессами приводят как правило к психологическому слому человека. Как этого избежать - дает свою рекомендацию известный эксперт Владимир Погудин.

В частности он считает: "Болезненное напряжение, возникающее от попытки контролировать всё сразу, ведёт к потере контроля над чем бы то ни было. Истинный путь контроля идёт от полного расслабления к концентрации на единственной задаче".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НАТО начало контролировать воздушное пространство Грузии
"Правый сектор" будет контролировать часть приднестровской границы
"Правый сектор" будет контролировать часть приднестровской границы
Приднестровье будет контролировать свое воздушное пространство от Молдовы
Приднестровье будет контролировать свое воздушное пространство от Молдовы
Система комментирования SigComments
08 Октября 2018 / Понедельник 12 56
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru