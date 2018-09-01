Дмитрий Попозогло: кто положил хрен на гагаузский язык
Эксперты
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Вчера, 12:11
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- Газету на гагаузском они за это время так и не удосужились учредить и финансировать;
- студентам КГУ, обучающимся на преподавателя гагаузского языка, повышенных стипендий, стимулирующих надбавок из местного бюджета власти не платят;
- стимулов для знания гагаузского не создают (например, за владение гагаузским языком госчиновник доплаты не получает, а за владение румынским - получает!).
У нас тут Румыния, или Гагаузия? Почему у нас материально выгоднее быть румыном на территории гагаузского заповедника? Система комментирования SigComments
09 Сентября 2018 / Воскресенье 15 24