Дмитрий Попозогло: кто положил хрен на гагаузский язык Эксперты // Вчера, 12:11 // 113

Зачем нужна гагаузам своя автономная Гагаузия, если ее власти все четверть века существования автономии хрен ложат на гагаузский язык?- Газету на гагаузском они за это время так и не удосужились учредить и финансировать;- студентам КГУ, обучающимся на преподавателя гагаузского языка, повышенных стипендий, стимулирующих надбавок из местного бюджета власти не платят;- стимулов для знания гагаузского не создают (например, за владение гагаузским языком госчиновник доплаты не получает, а за владение румынским - получает!).У нас тут Румыния, или Гагаузия? Почему у нас материально выгоднее быть румыном на территории гагаузского заповедника?