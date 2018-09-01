Черная Луна в Деве, Скорпионе и Близнецах Эксперты // Вчера, 18:28 // 113

Черная Луна в Деве, Скорпионе и Близнецах несет угрозу новых социальных потрясений, считают специалисты Центра астрологического менеджмента и маркетинга. Черная Луна способствует "дьявольскому обогащению", склоняет знаки к воровству и злоупотреблениям. В процессе - это дает "легкие деньги", но в конечном итоге ведет к краху. Это либо тюремный срок, либо изгнание или гибель.

Сегодня особенно осторожными должны быть люди родившимися под Девой, Скорпионом или Близнецами. На них в данный период Черная Луна будет действовать особенно сильно.