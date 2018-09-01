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Черная Луна в Деве, Скорпионе и Близнецах

Черная Луна в Деве, Скорпионе и Близнецах

Эксперты
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Вчера, 18:28
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Черная Луна в Деве, Скорпионе и Близнецах несет угрозу новых социальных потрясений, считают специалисты Центра астрологического менеджмента и маркетинга. Черная Луна способствует "дьявольскому обогащению", склоняет знаки к воровству и злоупотреблениям. В процессе - это дает "легкие деньги", но в конечном итоге ведет к краху. Это либо тюремный срок, либо изгнание или гибель.
 
Сегодня особенно осторожными должны быть люди родившимися под Девой, Скорпионом или Близнецами. На них в данный период Черная Луна будет действовать особенно сильно.

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