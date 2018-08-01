Скандальные факты манипуляции сознанием. Как защитить свои мозги. Видео!
Эксперты
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Сегодня, 13:41
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Сознание, психика и мышление современного человека ежедневно подвергаются манипулятивному влиянию. Нами управляют корпорации, секты, пропагандистские институты. Человеку навязывают решения и действия выгодные третьей стороне. Зачастую еще и вредоносные, угрожающие психическому здоровью и материальному благосостоянию.
В Европейском институте ЮСТО имеются уникальные курсы позволяющие своевременно распознать манипуляцию сознанием и защитить себя от манипуляторов. ИА "ТИРАС" предлагает вниманию выступление ректора ВУЗа, профессора и профессионала в области коммуникаций Дмитрия Соина, в котором он говорит о эффективных и доступных курсах позволяющих человеку поставить надежный щит на пути к своему сознанию и психике:
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26 Августа 2018 / Воскресенье 18 09
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