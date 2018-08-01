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Правительство России назвали "фирмой". Это провокация и скандал!

Правительство России назвали "фирмой". Это провокация и скандал!

Эксперты
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Сегодня, 09:48
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Новый международный скандал: Deutsche Bank назвал правительство России "фирмой" и потребовал обновления информации о клиентской базе. В противном случае банк угрожает прервать деловые отношения с правительством РФ. 
 
По мнению аналитиков Европейского института ЮСТО, это означает, начало нового витка финансово-экономической войны с Россией. В ситуацию с нарастающими американскими и западноевропейскими санкциями начинают включаться крупные частные банки. 
 
 Deutsche Bank - мощный игрок в мировой банковской системе и его поведение может послужить сигналом для других банков. А унизительные обороты, где Россия обозначается "фирмой" лишний раз подчеркивают субъективный и заказной характер действий немецких банкиров.

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