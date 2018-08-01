Правительство России назвали "фирмой". Это провокация и скандал! Эксперты // Сегодня, 09:48 // 0

Новый международный скандал: Deutsche Bank назвал правительство России "фирмой" и потребовал обновления информации о клиентской базе. В противном случае банк угрожает прервать деловые отношения с правительством РФ.

По мнению аналитиков Европейского института ЮСТО, это означает, начало нового витка финансово-экономической войны с Россией. В ситуацию с нарастающими американскими и западноевропейскими санкциями начинают включаться крупные частные банки.