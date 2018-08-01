Алан Кусов: формула процветания Осетии найдена Эксперты // Сегодня, 16:10 // 0

Формула процветания Северной Осетии-Алании найдена, считает общественный деятель и ученый Алан Кусов. Избавление от коррупции, привнесение в жизнь региона новых наукоемких технологий, инвестиции в аграрный и туристический сектора, поддержка молодежи, решение экологических проблем - все это в совокупности даст толчок развитию моего родного края, утверждает господин Кусов.

По мнению Алана Кусова, Северной Осетии-Алании требуется проводить более масштабированную и целевую поддержку малого и среднего бизнеса, развивать потребкооперацию на селе, поднять статус и престиж сельского учителя, врача, труженика. Все это будет возможным при обеспечении прозрачности власти и победе над коррупцией, особо подчеркнул эксперт.