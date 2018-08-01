Алан Кусов: формула процветания Осетии найдена
Эксперты
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Сегодня, 16:10
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Формула процветания Северной Осетии-Алании найдена, считает общественный деятель и ученый Алан Кусов. Избавление от коррупции, привнесение в жизнь региона новых наукоемких технологий, инвестиции в аграрный и туристический сектора, поддержка молодежи, решение экологических проблем - все это в совокупности даст толчок развитию моего родного края, утверждает господин Кусов.
По мнению Алана Кусова, Северной Осетии-Алании требуется проводить более масштабированную и целевую поддержку малого и среднего бизнеса, развивать потребкооперацию на селе, поднять статус и престиж сельского учителя, врача, труженика. Все это будет возможным при обеспечении прозрачности власти и победе над коррупцией, особо подчеркнул эксперт.Система комментирования SigComments
18 Августа 2018 / Суббота 19 50
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