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Алан Кусов: формула процветания Осетии найдена

Алан Кусов: формула процветания Осетии найдена

Эксперты
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Сегодня, 16:10
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Формула процветания Северной Осетии-Алании найдена, считает общественный деятель и ученый Алан Кусов. Избавление от коррупции, привнесение в жизнь региона новых наукоемких технологий, инвестиции в аграрный и туристический сектора, поддержка молодежи, решение экологических проблем - все это в совокупности даст толчок развитию моего родного края, утверждает господин Кусов.
 
По мнению Алана Кусова, Северной Осетии-Алании требуется проводить более масштабированную и целевую поддержку малого и среднего бизнеса, развивать потребкооперацию на селе, поднять статус и престиж сельского учителя, врача, труженика. Все это будет возможным при обеспечении прозрачности власти и победе над коррупцией, особо подчеркнул эксперт.

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