Скандал! Рейтинг самых аморальных, жестоких и циничных профессий Эксперты // Сегодня, 16:17 // 0

Как определить рейтинг самых аморальных, циничных и жестоких видов деятельности? Ученые пытаются дать на это ответ. По мнению политического аналитика, депутата парламента Приднестровья 5 созыва, профессора Дмитрия Соина, в числе лидеров может оказаться профессиональная политика.

"В ней Цель оправдывает средства и мораль теряется на фоне желания достичь победы любой ценой. Поэтому политикам свойственно искажать информацию, манипулировать избирателями и выступать инициаторами проектов не учитывающих интересы большинства граждан. Этим реальная политика отличается от той, что мы знаем по учебникам политологии. Такова жизнь и таковы политические реалии", считает Дмитрий Соин.

ИА "ТИРАС" предлагает вниманию ролик, где Дмитрий Соин дает короткую, но емкую рекомендацию политике, как виду деятельности:



