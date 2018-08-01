Скандал! Рейтинг самых аморальных, жестоких и циничных профессий
Эксперты
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Сегодня, 16:17
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Как определить рейтинг самых аморальных, циничных и жестоких видов деятельности? Ученые пытаются дать на это ответ. По мнению политического аналитика, депутата парламента Приднестровья 5 созыва, профессора Дмитрия Соина, в числе лидеров может оказаться профессиональная политика.
"В ней Цель оправдывает средства и мораль теряется на фоне желания достичь победы любой ценой. Поэтому политикам свойственно искажать информацию, манипулировать избирателями и выступать инициаторами проектов не учитывающих интересы большинства граждан. Этим реальная политика отличается от той, что мы знаем по учебникам политологии. Такова жизнь и таковы политические реалии", считает Дмитрий Соин.
ИА "ТИРАС" предлагает вниманию ролик, где Дмитрий Соин дает короткую, но емкую рекомендацию политике, как виду деятельности:
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16 Августа 2018 / Четверг 23 46
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