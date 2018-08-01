Валютный гороскоп на неделю: рубль не опустится ниже 70 за доллар Эксперты // Сегодня, 10:16 // 0

По мнению профессиональных астрологов Центра астрологического менеджмента и маркетинга тревожные ожидания по судьбе рубля имеют свои основания, но катастрофы не будет. Положение Меркурия и Сатурна по отношению к России таково, что каких либо существенных финансовых встрясок не предвидится. При этом волатильность рубля сохраниться в вилке 66 - 70 за доллар.

В такой ситуации, специалисты Центра рекомендуют придерживаться принципа трех валютных корзин, когда часть средств хранится в рублях, часть в долларах США и часть в евро. Это лучшая гарантия того, что возможные потери из-за нестабильности финансовых рынков будут компенсированы ростом других корзин.







