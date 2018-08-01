Валютный гороскоп на неделю: рубль не опустится ниже 70 за доллар
Эксперты
//
Сегодня, 10:16
//
0
По мнению профессиональных астрологов Центра астрологического менеджмента и маркетинга тревожные ожидания по судьбе рубля имеют свои основания, но катастрофы не будет. Положение Меркурия и Сатурна по отношению к России таково, что каких либо существенных финансовых встрясок не предвидится. При этом волатильность рубля сохраниться в вилке 66 - 70 за доллар.
В такой ситуации, специалисты Центра рекомендуют придерживаться принципа трех валютных корзин, когда часть средств хранится в рублях, часть в долларах США и часть в евро. Это лучшая гарантия того, что возможные потери из-за нестабильности финансовых рынков будут компенсированы ростом других корзин.
Система комментирования SigComments
13 Августа 2018 / Понедельник 15 30
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Битва с Жириновским: как победить гениального оратора России. Жесткое видео!
|564
- Вода из крана убивает здоровье. Шокирующие факты и полезные рекомендации
|501
- Родовые общины и усадьбы - основа возрождения крепкой семьи
|421
- Эффективное омоложение, как стиль жизни и мышления
|406
- Дмитрий Соин: уровни сознания определяют цели людей
|275
- Успешный человек и неудачник: в чем отличие
|251
- Стресс - убийца! Но путь к спасению стал известен. Видео
|178
- Валютный гороскоп на неделю: рубль не опустится ниже 70 за доллар
|55
- Вода из крана и артезианки: между жизнью и смертью
|0