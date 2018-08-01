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Без Цензуры: от ЧМ по футболу до пенсионной реформы

Без Цензуры: от ЧМ по футболу до пенсионной реформы

Эксперты
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18:18, 1 августа 2018
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Социологический анализ отрезка времени, в который уместился и ЧМ по футболу,  и пенсионная реформа, и даже сексуальное раскрепощение части россиянок обсуждается на канале "АННА НЬЮС" ведущей Светланой Руденко с экспертом, ректором Европейского института ЮСТО, аналитиком Дмитрием Соиным.
 
По мнению Дмитрия Соина: "Чемпионат мира по футболу превратился в информационный прорыв России и на фоне многолетней русофобской истерии на Западе позволил продемонстрировать сотням тысяч иностранных гостей, что наша страна является цивилизованной, благополучной и дружелюбной.
 
Всплеск эмоций подразумевал и активные контакты россиян с иностранцами. В том числе возникали и романтические истории. Но в этом нет ничего плохого. Современный мир построен на коммуникациях и Россия в этом ничуть не уступает так называемому коллективному Западу.
 
При этом ложкой дегтя оказалась пенсионная реформа, которая подпортила общественные настроения. Но закон пока принят лишь в первом чтении и есть хорошие шансы, что правительство отреагирует на общественное мнение, а президент Владимир Путин так же внесет свою лепту в выработку "Соломонова решения". Важнейшим видится то, что Россия сумела прорвать информационную блокаду и изменить представление о себе в глазах миллионов футбольных болельщиков". 
 
ИА "ТИРАС" предлагает полную версию программы канала "АННА НЬЮС":
 


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