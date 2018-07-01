Луна убывает: что это дает знакам Зодиака Эксперты // Сегодня, 14:45 // 0

Луна убывает и это создает новые горизонты для знаков зодиака. Какой будет судьба каждого - в прогнозе на неделю от астролога Татьяны Борщ:

Луна убывает и лучшими днями недели могут стать понедельник, большая часть вторника, четверг, суббота и воскресенье. Для косметических процедур хороши понедельник , вторник, суббота.

Овну светит перерыв между многочисленными поездками и решение финансовых вопросов ближе к концу недели. Старайтесь не ссориться с близкими в пятницу!

Тельцу в середине недели следует приготовиться к профессиональным переменам. Будьте осмотрительнее с общении с коллегами и начальством! Не все думают так, как вы!

Близнецы в первые дни недели получат деньги, а в середине их быстро растратят. Наклевывается новый роман. Будьте внимательны за рулём!!!!





Раку придётся преодолевать ряд профессиональных проблем и в этом плане достаточно показательна вторая половина недели. Тем, кто на отдыхе рекомендуется последить за здоровьем и не доставать близких людей.

Льву предстоит заниматься подготовкой нового этапа в делах. В четверг и пятницу придут новости издалека, а на выходных могут состояться важные встречи. Операции с недвижимостью идут в медленном темпе.

Начале недели деве светит поездка или хор новости издалека. Середина недели принесёт расходы и проблемы с финансами, а на выходных можно отправиться подальше от дома.

Весы в начале недели могут рассчитывать на приличные деньги. Четверг и особенно пятница сложны в плане взаимоотношений с кем то из близких. Будьте внимательнее к детям!

Скорпиону суждено преодолевать препятствия и совершать подвиги на работе. На деньги можно рассчитывать в середине недели, а её конец принесёт много приятных встречь.

Стрелец получит деньги во второй половине недели, а в её первые дни неплохо отдохнёт. Расходы и общение с детьми реальны в четверг и пятницу.

Козерогу в начале недели повезет на встречи с людьми, которые могут быть и приятны и полезны. Реальна поездка или хор новости издалека. В середине недели возможен семейный конфликт, а на выходных - расходы и общение с детьми.

Водолею рекомендуется быть внимательнее к близким - возможен «бунт на корабле». С другой стороны в вашей поддержке многие нуждаются, так что будьте открыты и щедры!

Рыбы прекрасно проведут первые дни недели -реальна поездка или хор новости издалека. В середине недели будьте внимательны к деньгам, не покупайте что попало и где попало. В конце многие вновь соберутся в дорогу. Удачи!!!