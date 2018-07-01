Луна убывает: что это дает знакам Зодиака
Эксперты
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Сегодня, 14:45
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Луна убывает и лучшими днями недели могут стать понедельник, большая часть вторника, четверг, суббота и воскресенье. Для косметических процедур хороши понедельник , вторник, суббота.
Овну светит перерыв между многочисленными поездками и решение финансовых вопросов ближе к концу недели. Старайтесь не ссориться с близкими в пятницу!
Тельцу в середине недели следует приготовиться к профессиональным переменам. Будьте осмотрительнее с общении с коллегами и начальством! Не все думают так, как вы!
Близнецы в первые дни недели получат деньги, а в середине их быстро растратят. Наклевывается новый роман. Будьте внимательны за рулём!!!!
Раку придётся преодолевать ряд профессиональных проблем и в этом плане достаточно показательна вторая половина недели. Тем, кто на отдыхе рекомендуется последить за здоровьем и не доставать близких людей.
Льву предстоит заниматься подготовкой нового этапа в делах. В четверг и пятницу придут новости издалека, а на выходных могут состояться важные встречи. Операции с недвижимостью идут в медленном темпе.
Начале недели деве светит поездка или хор новости издалека. Середина недели принесёт расходы и проблемы с финансами, а на выходных можно отправиться подальше от дома.
Весы в начале недели могут рассчитывать на приличные деньги. Четверг и особенно пятница сложны в плане взаимоотношений с кем то из близких. Будьте внимательнее к детям!
Скорпиону суждено преодолевать препятствия и совершать подвиги на работе. На деньги можно рассчитывать в середине недели, а её конец принесёт много приятных встречь.
Стрелец получит деньги во второй половине недели, а в её первые дни неплохо отдохнёт. Расходы и общение с детьми реальны в четверг и пятницу.
Козерогу в начале недели повезет на встречи с людьми, которые могут быть и приятны и полезны. Реальна поездка или хор новости издалека. В середине недели возможен семейный конфликт, а на выходных - расходы и общение с детьми.
Водолею рекомендуется быть внимательнее к близким - возможен «бунт на корабле». С другой стороны в вашей поддержке многие нуждаются, так что будьте открыты и щедры!
Рыбы прекрасно проведут первые дни недели -реальна поездка или хор новости издалека. В середине недели будьте внимательны к деньгам, не покупайте что попало и где попало. В конце многие вновь соберутся в дорогу. Удачи!!!Система комментирования SigComments
30 Июля 2018 / Понедельник 23 57
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