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Астропрогноз на неделю: пришло время перезагрузки и новых горизонтов

Астропрогноз на неделю: пришло время перезагрузки и новых горизонтов

Эксперты
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Сегодня, 08:51
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Выход из череды затмений и противостояний космических тел дает нам шанс на перезагрузку и новые жизненные горизонты, считают в Центре астрологического менеджмента и маркетинга. Человечество вошло в период, когда появляется шанс почистить свою судьбу, стабилизировать энергетическое, психологическое и физическое состояние. Это дает шанс на мощный рост и развитие, восстановление баланса и гармонии.
 
В свою очередь исследователь возможностей человека, автор программы активного долголетия и омоложения "АМАРАНТ" Дмитрий Соин уверен в том, что пришло время, когда качество человека и его перспективы во многом будут зависеть от способности избавиться от вредных привычек (алкоголь, наркотики, никотин), зависти, агрессии, алчности, ложной гордости, тщеславия. Все это тянет нас назад - в уходящую с арены Эру рыб. 
 
На смену этой "энергетической темноте" должны придти такие состояния, как искренняя любовь, сострадание (не путать со страданием), гармония, миролюбие, гармония и блаженство. Власть денег должна потеряться на фоне всеобъемлющего желания трудиться во имя творчества и самореализации. Все это важные ступени без прохождения которых невозможно войти в Новую Эру полноценным человеком.

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