Энергетика предстоящего Солнечного затмения начинает давить на людей Эксперты // Вчера, 09:18 // 148

Энергетика ожидаемого 26 июля Солнечного затмения начинает давить на людей. Причем и с точки зрения астрологии и с позиций физического самочувствия. В группе риска оказались гипертоники, кардиобольные, лица с психологическими проблемами и старческими дегенеративными заболеваниями.

Астрологи категорически не рекомендуют в ближайшие сутки развивать новые экономические, политические, личностные отношения и проекты. Этот отрезок лучше провести в позитивном бездействии. Больше времени уделить собственному здоровью и поддерживать позитивное настроение. Конфликты, споры и переговоры в этот период будут особенно жесткими и бескомпромиссными. Поэтому их следует избегать.

Категорически важно не нервничать и не раздражаться. Под воздействием темной стороны энергии Солнечного затмения вы можете наделать массу глупостей, которые отразятся негативно на вашей дальнейшей судьбе.

Помните! В эти сутки все должно проходить в нейтральных тонах, в умеренном позитиве и без резких движений!

Центр астрологического менеджмента и маркетинга ЕИ ЮСТО







