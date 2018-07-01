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Энергетика предстоящего Солнечного затмения начинает давить на людей

Энергетика предстоящего Солнечного затмения начинает давить на людей

Эксперты
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Вчера, 09:18
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Энергетика ожидаемого 26 июля Солнечного затмения начинает давить на людей. Причем и с точки зрения астрологии и с позиций физического самочувствия. В группе риска оказались гипертоники, кардиобольные, лица с психологическими проблемами и старческими дегенеративными заболеваниями.
 
Астрологи категорически не рекомендуют в ближайшие сутки развивать новые экономические, политические, личностные отношения и проекты. Этот отрезок лучше провести в позитивном бездействии. Больше времени уделить собственному здоровью и поддерживать позитивное настроение. Конфликты, споры и переговоры в этот период будут особенно жесткими и бескомпромиссными. Поэтому их следует избегать. 
 
Категорически важно не нервничать и не раздражаться. Под воздействием темной стороны энергии Солнечного затмения вы можете наделать массу глупостей, которые отразятся негативно на вашей дальнейшей судьбе.
 
Помните! В эти сутки все должно проходить в нейтральных тонах, в умеренном позитиве и без резких движений!
 
Центр астрологического менеджмента и маркетинга ЕИ ЮСТО
 

 

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